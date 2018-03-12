Руководящая роль компартии подчеркнута в поправках к Конституции КНР

БАКУ /Trend/ - Депутаты ВСНП в воскресенье одобрили внесение в Конституцию КНР положения о том, что "руководство со стороны КПК является сущностной особенностью социализма с китайской спецификой".

Конституция страны всегда была четкой и последовательной в отношении руководящей роли КПК. Включение нового положения в Конституцию усиливает, углубляет и расширяет этот принцип, заявил на сегодняшней пресс-конференции, посвященной внесению поправок в Конституцию страны, глава Комиссии по вопросам законодательства ПК ВСНП Шэнь Чуньяо.

Эта поправка отразила фундаментальную, всеобъемлющую и современную сущность руководства КПК, отметил он.

Партия осуществляет общее руководство работой во всех сферах и во всех частях страны, подчеркнул он.

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