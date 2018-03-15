Китай учредит комитет по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью. Данный шаг предусмотрен в плане по реорганизации Госсовета КНР, представленном на рассмотрение первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва во вторник, сообщает агентство Синьхуа.

Новый комитет главным образом будет отвечать за контроль над банковской и страховой деятельностью, предотвращение и нейтрализацию финансовых рисков и защиту прав потребителей.

Китайский комитет по контролю и управлению банковской отраслью и Китайский комитет по контролю за страховыми операциями будут упразднены, отмечается в плане.

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