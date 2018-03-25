ВВС Китая проведут боевые учения на западе Тихого океана

25 марта 2018 08:37 (UTC+04:00)

Военно-воздушные силы Народно-Освободительной армии Китая (НОАК) задействуют множество боевых самолётов в учениях в западной части Тихого океана, в том числе бомбардировщики H-6K и истребители Су-30, сообщает официальный представитель ВВС НОАК Шэнь Цзинькэ.

"ВВС в ближайшее время направят различные виды боевых самолётов, в том числе Хун-6К и Су-30, которые пролетят над проливов Мияко и начнут совместные боевые учения в западной части Тихого океана," - говорится в опубликованном заявлении на сайте министерства обороны КНР.

Боевые самолёты также пролетят над акваторией Южно-Китайского моря, выполняя отработку совместного боевого патрулирования. По словам представителя ВВС Китая, манёвры являются практическими действиями ВВС по выполнению своей миссии и повышению боеспособности.

Шэнь Цзинькэ подчеркнул, что ВВС твёрдо помнят свои "задачи исторического значения в новую эпоху, будут расширять стратегический обзор в проведении учений в открытом океане и патрулировании Южно-Китайского моря". Он отметил, что ВВС будут решительно защищать государственной суверенитет, национальную безопасность и гарантировать мирное развитие Китая.

Когда именно начнутся учения и сколько продлятся, не уточняется.

Ранее минобороны КНР сообщило, что ВМС страны также в ближайшее время проведут боевые учения в акватории Южно-Китайского моря. Сообщалось, что учения являются плановыми и не направлены против других стран. Точные даты предстоящих военных манёвров не уточнялись.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Власти Китая будут пресекать искажение классических произведений искусства
Китай 24 марта 18:45
Россия и Китай создали совместный центр по защите интеллектуальной собственности
Россия 24 марта 11:16
В Китае заявили о готовности защищать свои интересы в сфере торговли
Китай 24 марта 08:43
Китай готов обсудить с Туркменистаном перспективы стратегического партнёрства
Туркменистан 23 марта 11:22
Долг Кыргызстана Китаю превысил $1,5 млрд
Бизнес 23 марта 10:18
Трамп подписал меморандум о введении торговых ограничений с Китаем
США 22 марта 21:59
Узбекская компания осуществит новые поставки текстиля в Китай
Бизнес 22 марта 11:12
Китайская компания запустит новые проекты по возобновляемой энергетике в Казахстане
Энергетика 22 марта 10:43
"Музыкальный Олимп" азербайджанского дирижера в Китае
Культура 20 марта 11:07
Премьер Госсовета Китая призвал увеличить торговый оборот с Россией до $100 млрд
Россия 20 марта 09:25
Китай продолжит содействовать политическому урегулированию сирийской проблемы -- посол
Китай 19 марта 18:22
Железнодорожные грузовые маршруты Китай-Европа продлены до Вьетнама
Бизнес 19 марта 18:14
Традиционный праздник мяосцев "Цзицяоцзе" отметили в китайской провинции Гуйчжоу (ФОТО)
Китай 19 марта 18:08
Туркменистан нацелен на новый уровень деловых отношений с КНР
Бизнес 19 марта 17:41
В китайской провинции внедрят бесплатные полугодовые абонементы для развития туризма
Туризм 19 марта 16:40
Китай построит первую экспериментальную базу для беспилотных автомобилей
Бизнес 19 марта 16:10
Китай утвердил заявки трех компаний на проведение IPO
Бизнес 19 марта 14:13
Китай снизит пошлины на импорт автомобилей
Бизнес 19 марта 13:36