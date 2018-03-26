В Китае построен первый источник нейтронов ядерного деления (ФОТО)

26 марта 2018 13:33 (UTC+04:00)

Китайский источник нейтронов ядерного деления (КИНЯД) сегодня прошел организованную Академией наук Китая техническую экспертизу и приемочную проверку. Построенная Китаем установка стала первым на его территории и четвертым в мире импульсным источником нейтронов ядерного деления, который восполнил для страны пробелы в области применения нейтронных импульсов, сообщает агентство "Синьхуа".

КИНЯД построен в городе Дунгуань провинции Гуандун (Южный Китай), он является важным государственным объектом научно-технической инфраструктуры в рамках "11-й пятилетки".

Согласно оценке проводившей техническую экспертизу и приемочную проверку экспертной комиссии, характеристики КИНЯД полностью достигают или превосходят утвержденные Государственным комитетом по делам развития и реформ КНР допустимые параметры. Максимальная эффективность мишенной станции по нейтронам достигает передового международного уровня.

КИНЯД похож на "супермикроскоп" и предназначен для исследований микроструктуры материи, он имеет обширные перспективы внедрения в множестве сфер, включая науку и технику в области материалов, науку о жизни, физику, химию и химическую промышленность, исследования в области ресурсов и охраны окружающей среды, а также новые энергоносители.

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