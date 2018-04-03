Китай пообещал зеркально ответить на новые торговые меры со стороны США

3 апреля 2018 10:08 (UTC+04:00)

Китай даст зеркальный ответ в случае объявления новых торговых мер со стороны США, заявил посол КНР в США Цуй Тянькай, передает РИА Новости.

"Я хочу сказать, что то, что было объявлено министерством коммерции Китая – ответ на введенные пошлины по итогам расследования 232, не по расследованию 301, по которому меры еще не объявлены. Но если они будут, то Китай абсолютно точно примет контрмеры в том же объеме, в том же масштабе", — заявил китайский посол в интервью телеканалу CCTV.

Китай для защиты своих интересов и компенсации ущерба принял решение со 2 апреля ввести в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в размере 15% и 25% в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий. Президент США Дональд Трамп 23 марта подписал документ о введении ввозных пошлин на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Эти пошлины были введены для "защиты национальной безопасности Америки". Торговые меры были приняты по итогам расследования в соответствии со статьей 232 американского Закона о расширении торговли от 1962 год на предмет влияния импорта на национальную безопасность страны.

Параллельно с этим Трамп 23 марта подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая. Документ был принят по итогам начатого в августе прошлого года формального расследования против правительства КНР по нарушениям интеллектуальной собственности, а также несправедливой и дискриминационной политике трансфера технологий, проводившегося в соответствии со статьей 301 торгового акта 1974 года, которая позволяет США в одностороннем порядке устанавливать барьеры на пути импортируемых товаров.

Трамп в этот же день также потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к КНР в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.

Власти Китая неоднократно заявляли, что не хотят торговой войны с США, но не боятся ее, и имеют все возможности для защиты своих интересов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Китае появится новый вуз - Университет Сиху
Китай 10:45
Глава МИД КНДР прибыл в Пекин, откуда предположительно отправится в Азербайджан
Политика 10:23
Два человека погибли в результате столкновения двух самолётов в США
США 06:40
Демократы в Конгрессе препятствуют утверждению кандидатур на посты в администрации - Трамп
США 05:24
Опрос: Американцы считают, что ведущие СМИ страны распространяют вымышленные новости
США 03:45
Белый дом надеется избежать эскалации торговых санкций с Китаем
США 03:19
В США первый разведчик времен Холодной войны скончался в возрасте 102 лет
США 02:03
Минюст США рассмотрит экстрадицию Гюлена в связи с убийством Карлова
США 01:09
Трамп опередил Обаму в рейтинге одобрения американцами, показал опрос
США 2 апреля 23:28
Уникальное судно для добычи полезных ископаемых в открытом море вышло из дока в Восточном Китае
Китай 2 апреля 21:00
Госдеп: США продолжат работу с ас-Сиси
США 2 апреля 20:52
Год назад был образован новый район Сюнъань в Китае (ФОТО)
Китай 2 апреля 20:30
В США 51 постоялец отеля Harrington госпитализирован с отравлением
США 2 апреля 20:24
Цукерберг рассказал, когда решатся проблемы безопасности в Facebook
США 2 апреля 20:14
В одной из китайских провинций раскопан крупный глиняный орел возрастом около 4000 лет (ФОТО)
Китай 2 апреля 19:57
В 2017 году дневная прибыль трех крупнейших сотовых операторов Китая превысила $58 млн
ИКТ 2 апреля 19:52
Из Шанхая в Москву отправился поезд трансграничной электронной коммерции
Бизнес 2 апреля 19:43
В США заявили, что Трамп обсуждал с Путиным возможные места для встречи, включая Белый дом
Россия 2 апреля 19:29