Глава МИД Китая Ван И посетит Японию

11 апреля 2018 13:02 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел КНР Ван И 15-17 апреля совершит официальный визит в Японию, сообщил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает РИА Новости.

"Член Госсовета КНР, глава МИД КНР Ван И с 15 по 17 апреля совершит официальный визит в Японию и вместе с министром иностранных дел Японии примет участие в четвёртом китайско-японском экономическом диалоге на высоком уровне", — сообщил на брифинге Гэн Шуан.

Он отметил, что визит министра является одной из важных мер по усилению контактов на высоком уровне между двумя странами.

"Мы надеемся, что благодаря этому визиту стороны смогут повысить уровень взаимодоверия, достигнут консенсуса, смогут урегулировать разногласия и укрепят тенденцию улучшения китайско-японских отношений", — добавил китайский дипломат.

Японский МИД в свою очередь, сообщил, что переговоры Ван И с министром иностранных дел Японии Таро Коно состоятся 15 апреля, а 16 апреля они примут участие в четвертом раунде японо-китайского экономического диалога на высоком уровне.

Это будет первый за восемь лет визит в Японию главы МИД Китая. У КНР и Японии сохраняются напряженные отношения из-за исторических вопросов и территориального спора в Восточно-Китайском море.

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