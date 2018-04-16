Си Цзиньпин заявил, что протекционизм несет риск для глобальной экономики

16 апреля 2018 17:52 (UTC+04:00)

Нарастающие в последнее время в мире протекционистские настроения усиливают риски и неопределенность для глобальной экономики, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с основателем Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клаусом Швабом, передает РИА Новости.

"В последнее время в мире подогреваются идеи антиглобализации и протекционистские настроения, это усиливает риски и неопределенность в мировой экономике. "Четвертая промышленная революция" находится в процессе непрерывного развития, однако она включает в себя немало вызовов и опасностей", — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.

Китайский лидер подчеркнул, что "в настоящий момент в мире существует много проблем и много вызовов, но все же отвечать на них нужно усилением многостороннего сотрудничества, решать путем равноправного диалога".

"История доказала, что закрытость и замкнутость в конечном счете приводит в тупик, лишь открытое сотрудничество способно постепенно открывать новые возможности. Крупные страны в этой связи берут на себя важные и особые обязательства", — сказал Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что "как крупная ответственная страна", Китай готов работать с международным сообществом в рамках открытого сотрудничества стремиться к сотрудничеству взаимовыгодному, чтобы принести миру стабильность и справедливость".

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