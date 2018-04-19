Предстоящий визит Лаврова в Китай укрепит тенденцию развития китайско-российских отношений на высоком уровне - МИД КНР

19 апреля 2018 20:55 (UTC+04:00)

Глава МИД РФ Сергей Лавров 23-24 апреля совершит официальный визит в Китай и примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на очередной пресс-конференции, передает Синьхуа.

Китай уверен, что предстоящий визит и дальше укрепит благоприятную тенденцию развития китайско-российских отношений на высоком уровне, активизирует стратегическое взаимодействие двух стран в международных делах.

Визит состоится после того, как в начале апреля спецпосланник председателя КНР Си Цзиньпина, член Госсовета КНР и министр иностранных дел Китая Ван И совершил успешный визит в Россию. Обмен взаимными визитами в течение месяца в полной мере продемонстрирует высокий уровень и особый характер двусторонних отношений.

По ее сообщению, в ходе поездки китайское руководство примет министра Лаврова, Ван И проведет переговоры с ним. Стороны "сверят часы" по графикам контактов на высоком уровне в ближайшее время, проведут обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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