В Пекине открылось заседание Совета глав МИД ШОС

Заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) началось в эти минуты в Пекине, передает ТАСС.

Встреча является заключительным этапом подготовки к саммиту ШОС 9-10 июня в Циндао. Министры проанализируют ход согласования документов и решений, которые планируется представить на рассмотрение глав государств.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами: Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. 9 июня 2017 года полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан.

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