Китай подбирает космонавтов для своей первой космической станции

В 2020 году Китай отправит в космос собственную станцию, которая в перспективе станет единственной заменой МКС. С помощью современных технологий Пекин уже активно ведёт подготовку 16 кандидатов в специальном центре. Кто-то из этих людей получит возможность принять участие в «одном из самых впечатляющих начинаний грядущего десятилетия», пишет China Daily, передает RT.

Из всего населения Поднебесной, составляющего 1,3 млрд человек, для проекта было отобрано всего 16. И сегодня в Центре космонавтики в Пекине они готовятся к «одному из самых впечатляющих начинаний грядущего десятилетия» — первой китайской космической станции. Непосредственная работа над конструкцией аппарата, существование которого рассчитано по меньшей мере на 10 лет, начнётся в 2020 году. Через два года станция уже будет сдана в эксплуатацию. Каждая группа космонавтов будет находиться там от трёх до шести месяцев.

«Миссии на космической станции будут длиться намного дольше, чем предыдущие полёты. Станция будет располагать более продвинутыми и усовершенствованными системами, чем на космических кораблях «Шэньчжоу» и в лабораториях серии «Тяньгун», поэтому космонавтам потребуются куда более обширные подготовка, умения и способности», — рассказал журналистам китайский астронавт Фэй Цзюньлун. Его коллега Не Хайшэн отметил, что сегодня для космонавтов существует куда больше методов подготовки, которые могут помочь им заранее ознакомиться со сложным оборудованием на будущей станции.

По плану главный модуль нового аппарата на орбиту в 2020 году доставит тяжёлая ракета-носитель «Чанчжэн-5», над которой сейчас тоже ведутся работы. Затем будут осуществлены по крайней мере четыре миссии, в рамках которых космонавты соберут станцию. Как и в отношении предыдущих проектов, китайские власти не стали обнародовать никакие цифры касательно нового аппарата.

Если Международная космическая станция (МКС), как и было объявлено, уйдёт со своей орбиты в 2024 году, то китайский аппарат станет единственной постоянной космической станцией на орбите Земли.

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