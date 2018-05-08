Си Цзиньпин призвал Трампа учесть обеспокоенность КНДР за свою безопасность

8 мая 2018 20:09 (UTC+04:00)

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом призвал учитывать оправданную обеспокоенность КНДР за свою безопасность, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

"Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил позицию Китая относительно проблемы Корейского полуострова. Он подчеркнул, что китайская сторона поддерживает встречу лидеров США и КНДР, надеется, что стороны пойдут навстречу друг другу, будет учитываться законная обеспокоенность северокорейской стороны за свою безопасность", — говорится в сообщении телеканала.

Си Цзиньпин также выразил надежду на то, что Вашингтон и Пхеньян будут выстраивать взаимное доверие и сообща продвигать процесс политического урегулирования проблемы Корейского полуострова.

Председатель КНР выразил готовность китайской стороны прилагать активные усилия и играть конструктивную роль в денуклеаризации полуострова, а также в установлении устойчивого и продолжительного мира в регионе.

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