В Китае создают аппарат для транспортировки спутников без топлива

19 июля 2018 18:23 (UTC+04:00)

Китайские ученые разрабатывают космический аппарат для транспортировки по орбите спутников, у которых закончилось топливо, таким образом специалисты намерены продлить срок службы спутников, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Кэцзи жибао".

Топливо является важнейшим фактором, сокращающим срок эксплуатации спутника на орбите. Именно поэтому многие страны пытаются разработать дозаправщик для спутников. Ученые Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC) работают над проектом аппарата, который будет пристыковываться к спутнику и поддерживать его на заданной орбите.

По мнению главного конструктора аппарата Ху Ди, китайский проект является наиболее эффективным и простым способом отсрочить спутникам "выход на пенсию". В лаборатории аппарат уже прозвали "космическая скорая помощь", по предварительным оценкам, его создание займет еще около двух лет.

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