Премьер Госсовета Китая призвал реформировать ООН и ВТО

8 августа 2018 20:55 (UTC+04:00)

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с председателем 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Марией Фернандой Эспиноса Гарсес призвал реформировать такие важные международные организации как ООН и ВТО, однако также напомнил о необходимости оберегать нынешний миропорядок, говорится в сообщении на сайте МИД КНР, передает РИА Новости.

"ВТО, ООН и другие организации необходимо совершенствовать и реформировать, но реформировать это не значит разрушить и начать с нуля, необходимо проводить реформы на основе условия сохранения установленного после Второй мировой войны миропорядка, таких важных принципов как Устав ООН и свободная торговля", - заявил в среду Ли Кэцян.

Председатель ГА ООН в свою очередь отметила, что "ООН намерена работать вместе с Китаем и всеми странами мира для сохранения миропорядка, основанного на правилах и установленных принципах, продвигать свободную торговлю в рамках международного законодательства и правил ВТО, продвигать выгодную для всех экономическую глобализацию, совместно со всеми сторонами противостоять вызовам и способствовать миру, стабильности, развитию и процветанию во всем мире".

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