Минфин Китая отменил уплату НДС с доходов от кредитования малого бизнеса

Министерство финансов Китая освободило финансовые институты от уплаты НДС с доходов от кредитования малых и микропредприятий, а также индивидуальных предпринимателей. Как говорится в опубликованном в четверг циркуляре ведомства, эта мера будет действовать с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2020 года, сообщает ТАСС.

Согласно документу, эти правила будут действовать в отношении микрозаймов с процентной ставкой ниже 150% от базовой ставки рефинансирования. По требованиям минфина, эти меры будут применяться к займам до 1 млн юаней включительно, а также в отношении непогашенных кредитных задолженностей в пределах указанной суммы.

Эта не первая подобная мера властей Китая в рамках поддержки малого бизнеса. В ноябре 2017 года министерство финансов и Главное налоговое управление КНР до конца 2019 года освободили финансовые учреждения от уплаты НДС с доходов по процентам от микрозаймов, выданных сельским домохозяйствам, малым и микропредприятиям, а также индивидуальным предпринимателям. Кроме того, правительство Китая также до 2020 года освободило от гербового сбора соглашения финансовых учреждений с малыми и микропредприятиями.

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