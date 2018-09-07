Си Цзиньпин выступит на ВЭФ за укрепление регионального сотрудничества

Председатель КНР Си Цзиньпин в рамках своего участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке выступит с предложениями по укреплению регионального сотрудничества в Северо-Восточной Азии, заявил в пятницу помощник министра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй, передает РИА Новости.

Си Цзиньпин по приглашению президента России Владимира Путина 11-12 сентября примет участие в работе форума.

"Председатель Си Цзиньпин во время своего участия в форуме выступит c предложениями китайской стороны по укреплению регионального сотрудничества по содействию мира, стабильности, развитию и процветанию в Северо-Восточной Азии", — заявил Чжан Ханьхуэй на пресс-конференции.

Он добавил, что российский Дальний Восток – важная составляющая часть Северо-Восточной Азии, ситуация в регионе в целом стабильна, страны совместно принимают участие в сотрудничестве по Дальнему Востоку и углубляют дружбу.

Помощник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков ранее сообщал, что на форум также приедут лидеры Монголии Халтмаагийн Баттулга, Японии Синдзо Абэ и Южной Кореи Ли Нак Ён. Президентский полпред на Дальнем Востоке вице-премьер Юрий Трутнев говорил, что Путин и Си Цзиньпин на площадке ВЭФ проведут встречу.

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