Китай вывел на орбиту новый спутник для океанологических наблюдений

7 сентября 2018 11:09 (UTC+04:00)

Китай в пятницу произвел успешный пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2C" со спутником для океанологических наблюдений и исследований "Хайан-1" (HY-1C), говорится в сообщении Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники КНР (CASC), передает РИА Новости.

Пуск ракеты-носителя состоялся в 11.15 по местному времени с космодрома Тайюань в китайской северной провинции Шаньси. Спутник успешно вышел на заданную орбиту.

HY-1C стал первым в новой серии спутников собственной разработки Китая для ведения наблюдений за морями, океанами и изменениями климата.

Спутник, чей срок службы составляет пять лет, в первую очередь будут использовать для наблюдения за изменением цвета и температуры морской воды, состоянием окружающей среды, уровнем загрязнения, а также для исследований прибрежной полосы. По данным CASC, спутник будет использоваться также для наблюдения за изменением окружающей среды в глобальном масштабе.

Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" или "Великий поход" это был 284-й пуск.

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