Китай запросит право наложить санкции на США за несоблюдение решения ВТО в деле о демпинге

Китай запросит на следующей неделе у ВТО право ввести экономические санкции против США из-за несоблюдения решений антидемпингового дела. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на повестку заседания членов группы ВТО, которое пройдет 21 сентября, передает РИА Новости.

По данным агентства, запрос Китая о санкциях для США и их объему может привести к многолетнему спору между странами. В 2013 году Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию на США за целенаправленное снижение стоимости экспортируемой из Китая продукции машиностроения, электроники, легкой промышленности, металлов и полезных ископаемых на сумму до $8,4 млрд.

В 2016 году Третейская группа ВТО не поддержала американскую практику определения демпинговой маржи (разницы между внутренней ценой в экспортирующей стране и экспортной ценой товара, вывозимого в другую страну по демпинговой цене) по методу "обнуления" и признала претензии Китая законными.

В ходе рассмотрения дела о демпинге министерство торговли США определяет стоимость товара, основанную на цене товара на внутреннем рынке страны-экспортера или себестоимости аналогичного товара на внутреннем рынке и в последующем сравнивает ее с ценой продажи на американском рынке. В том случае, если страновая цена продукции меньше цены реализации на рынке США, министерство "обнуляет" стоимость сделки и вычитывает полученную при расчете сумму из окончательной демпинговой маржи.

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