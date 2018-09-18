Китай пообещал ответить на решение США о новых пошлинах

18 сентября 2018 11:46 (UTC+04:00)

Китай будет вынужден принять ответные меры на введение новых пошлин США на импорт китайских товаров, говорится в сообщении министерства коммерции КНР, передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов, решение вступит в силу 24 сентября, а с 1 января тарифы вырастут до 25%. Трамп не исключил и третьего этапа пошлин — на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры.

"Американская сторона, невзирая на международные протесты и несогласие внутри страны, объявила, что начиная с 24 сентября введет пошлину в размере 10% на импорт китайских товаров объемом 200 миллиардов долларов, а также может принять дальнейшие тарифные меры. Мы выражаем свое глубокое сожаление в связи с этим решением и будем вынуждены принять синхронные контрмеры для защиты своих законных интересов и свободы международной торговли", — говорится в опубликованном заявлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В столице Узбекистана пройдёт неделя бизнеса США
Бизнес 13:03
ЕС назначил нового постпреда по ближневосточному урегулированию
Европа 12:52
Минкоммерции КНР: Пошлины США внесли неопределенность в консультации
Китай 12:19
Китайская компания безвозмездно построит в Таджикистане три школы
Таджикистан 10:29
США отказали во въезде в страну группе адвокатов из Бельгии
США 10:17
США проведут в Узбекистане Центральноазиатский торговый форум
Бизнес 09:54
Лента новостей
Участвующие в учениях войска Азербайджана выдвигаются в районы оперативного назначения (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 13:06
В столице Узбекистана пройдёт неделя бизнеса США
Бизнес 13:03
В северном регионе Туркменистана началась уборка хлопка
Бизнес 13:01
Праздник музыки в Азербайджане (ФОТО)
Культура 12:59
Банковские металлы в Азербайджане вновь дорожают
Бизнес 12:58
Azer Turk Bank объявил о начале кампании “18% нефтяникам!”
Бизнес 12:57
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги в Масаллы
Политика 12:53
ЕС назначил нового постпреда по ближневосточному урегулированию
Европа 12:52
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по переработке риса ООО “Masallı - Nemətləri” (ФОТО)
Политика 12:50