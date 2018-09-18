Китай начал разбирательство в ВТО из-за новых американских пошлин

Китай начал разбирательство во Всемирной торговой организации в связи с новыми импортными пошлинами США на китайские товары, говорится в сообщении министерства коммерции КНР, передает РИА Новости.

"Китай 18 сентября начал разбирательство с США в ВТО в связи с введением пошлин на китайские товары объемом на 200 миллиардов долларов", — говорится в опубликованном заявлении торгового ведомства КНР.

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о введении пошлин на товары из Китая на 200 миллиардов долларов в размере 10%, решение вступит в силу 24 сентября, а с 1 января тарифы вырастут до 25%. Трамп не исключил и введение третьего этапа пошлин на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры.

Министерство коммерции Китая выразило глубокое сожаление в связи с этим, заявило, что Пекин будет вынужден принять ответные меры.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.