Радиотелескоп FAST может стать доступным для астрономов в следующем году

Проверка и прием радиотелескопа FAST (Five Hundred Meter Aperture Spherical Telescopе, "Небесное око Китая") ожидается в следующем году. Вместе с этим, предполагается, что радиотелескоп будет доступен для астрономов страны, заявил старший ученый по радиотелескопу, научный сотрудник Государственной обсерватории Академии наук Китая Ли Ди, сообщает «Жэньминь жибао».

По информации, полученной из Государственной обсерватории, на форуме по астрономии Ли Ди заявил, что радиотелескоп диаметром 500 метров по-прежнему находится в процессе устранения неполадок, по многим ключевым показателям оборудование превзошло ожидания. Вплоть до настоящего времени, уже обнаружено 44 новых подтвержденных пульсара.

На форуме научный руководитель проекта китайского спутника «Укун» Чан Цзинь рассказал о результатах наблюдений более двухлетней работы спутника по зондированию частиц черной материи. Он отметил, что проектный срок службы аппарата – три года, в настоящее время он находится в хорошем состоянии, ожидается, что он проделает более пятилетнюю работу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.