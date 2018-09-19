В Китае назвали шантаж США по торговым вопросам бесполезным

Угрозы и шантаж со стороны США в отношении Китая по торговым вопросам бесполезны, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает РИА Новости.

"Угрозы, запугивание, шантаж со стороны США в отношении Китая бесполезны. Китайская сторона продолжит в соответствии со своим планом решительно продвигать политику реформ и открытости, будет и дальше твердо отстаивать свои законные интересы", — заявил на брифинге Гэн Шуан.

Он добавил, что американская сторона с одной стороны громко призывает к диалогу и контактам, а с другой размахивает дубинкой ограничительных мер. С одной стороны направляет приглашение на проведение консультаций, а с другой — оказывает давление.

"Подобные трюки уже стали стратегией американской стороны. Китайская сторона прекрасно все видит и понимает, и остаётся равнодушной к этому", — подчеркнул Гэн Шуан.

Он выразил надежду на то, что американская сторона все же проявит добрую волю и искренность и будет решать существующие вопросы посредством диалога и консультаций.

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов, решение вступит в силу 24 сентября, а с 1 января тарифы вырастут до 25%. Трамп не исключил и третьего этапа пошлин — на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры.

Китай со своей стороны заявил, что примет синхронные меры и введёт пошлины размером 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.

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