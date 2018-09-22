Китай отказался от новых торговых консультаций с США

Китай отказался от торговых консультаций с США после объявления о введении дополнительных пошлин на китайские товары, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

По информации издания, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ должен был на следующей неделе прибыть с делегацией в Вашингтон, однако позже эти планы были отклонены.

Курировать переговоры, направленные на ослабление напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира, должен был министр финансов США Стивен Мнучин.

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов. Решение должно вступить в силу 24 сентября, а с 1 января тарифы вырастут до 25%. Трамп не исключил и третьего этапа пошлин — на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Пекин продолжит предпринимать ответные меры.

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