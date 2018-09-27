В Китае ожидают, что рынок робототехники в стране к 2020 году достигнет $14 млрд

27 сентября 2018 21:19 (UTC+04:00)

Объем рынка робототехники в Китае, который в последние годы развивается стремительными темпами, к 2020 году достигнет $14 млрд. С таким прогнозом, как сообщает информационный портал "Чжунго синьвэньван", выступил в четверг председатель Федерации промышленной экономики Китая Ли Ичжун на открывшейся в городе Гуанчжоу (южная провинция Гуандун) Китайской международной выставке робототехники, оборудования для искусственного интеллекта и производственных технологий, передает ТАСС.

В 2017 году, по его словам, в Китае было продано свыше 140 тыс. промышленных роботов, что на 58,1% превысило показатель 2016 года. В этом году, отметил он, ожидается, что объем их продаж превысит 150 тыс. единиц, а размер рынка перевалит через отметку $6 млрд. Если включить в эту статистику еще и робототехнику, использующуюся в сфере услуг, а также специальные роботы, то объем рыка в 2017 году может превысить $8,7 млрд. В настоящее время, уточняет информационный портал, Китай занимает первое место в мире по данному показателю.

Несмотря на быстрые темпы развития робототехники, считает Ли Ичжун, Китай сталкивается с немалым количеством проблем на этом направлении. По его словам, КНР необходимо нарастить усилия в плане собственных разработок, включая робототехнику высокой ценовой категории, а также создать системообразующие предприятия с мощным научно-техническим и инновационным потенциалом. В настоящее время, сообщил он, в Китае насчитывается свыше тысячи предприятий и более 50 технопарков, занимающихся разработкой и производством робототехники.

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