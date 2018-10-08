Биржи Китая падают почти на 3% после длинных праздников

Биржи Китая, открывшиеся в понедельник после длинных праздников, демонстрируют резкую негативную динамику и тянут вниз остальные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом свидетельствуют данные торгов, передает ПРАЙМ.

Индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 2,95 процента — до 2738,04 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,85 процента, до 1400,44 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,85 процента — до 26345,9 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 1,16 процента, до 6113,5 пункта, корейский KOSPI опускался на 0,37 процента — до 2259,27 пункта.

Биржи Японии закрыты в связи с национальным праздником. По итогам пятницы японский Nikkei 225 снизился на 0,8 процента — до 23783,72 пункта.

Биржи Китая были закрыты всю предыдущую неделю в связи с национальными праздниками. Теперь инвесторы страны имеют возможность отыграть негатив, зафиксированный на мировых фондовых рынках в первую неделю октября. Остальные рынки региона в понедельник находятся под влиянием пессимизма китайских инвесторов.

Сдержать негатив не помогли и новые меры центробанка Китая по поддержке экономики. В воскресенье Народный банк Китая объявил о снижении нормы обязательных резервов для коммерческих банков страны на 100 базисных пунктов (1 процентный пункт) с 15 октября. В настоящий момент норма обязательных резервов для крупных кредитных организаций в стране составляет 15,5 процента, а для малых банков — 13,5 процента.

"Мы ожидаем, что Народный банк Китая продолжит свои усилия по поддержанию ликвидности и ослаблению кредитного контроля для увеличения доступности финансовых средств для реальной экономики", — цитирует агентство Рейтер аналитиков BofA Merrill Lynch.

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