Биржи Китая растут после резкого падения

Биржи Китая восстанавливаются после того, как по итогам понедельника потеряли около 4 процентов, основные фондовые индексы Гонконга, Японии и Австралии изменяются разнонаправленно. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает во вторник ПРАЙМ.

Индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,49 процента — до 2729,8 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,14 процента, до 1388,21 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,38 процента — до 26302,78 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 1,04 процента, до 6036,4 пункта, японский Nikkei 225 — сокращался на 1,18 процента, до 23501,71 пункта.

Биржа Южной Кореи закрыта в связи с национальным праздником. По итогам понедельника корейский KOSPI опустился на 0,6 процента — до 2253,83 пункта.

Во вторник на биржах Китая наблюдается коррекция после того, как в первый день торгов после продолжительных праздников они потеряли около 4 процента, утянув вниз остальные фондовые индексы региона. В то же время инвесторы обратили внимание на то, что Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по росту ВВП Китая в 2019 году на 0,2 процентного пункта — до 6,2 процента. При этом прогноз на 2018 год остался прежним — рост на уровне 6,6 процента.

Аналитики JPMorgan отметили, что ряд инвесторов отказываются от рисковых активов, и на этом фоне наблюдается снижение на фондовых рынках.

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