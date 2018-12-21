МИД Китая: партнерство Москвы и Пекина способствует поддержанию глобального баланса

Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства способствуют поддержанию в мире равновесия и стабильности. Такую точку зрения выразил в пятницу МИД КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китай и РФ - две силы, представляющие на мировой арене нарождающиеся рынки. Это государства, которые поддерживают друг с другом всеобъемлющие партнерские отношения, - приводит официальный сайт внешнеполитического ведомства слова заместителя министра иностранных дел Китая Кун Сюанью, произнесенные на встрече с директором департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД РФ Алексеем Овчинниковым. - Такой характер двусторонних связей положительно отражается на глобальном и региональном равновесии, на сбалансированном распределении сил и обеспечивает стабильность".

По словам китайского дипломата, Китай и Россия поддерживают продуктивный диалог при решении региональных проблем. "Между нами достигнут консенсус, который позволяет постоянно углублять китайско-российское стратегическое сотрудничество", - резюмировал Кун Сюанью.

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