На севере Китая запущена в эксплуатацию газокомпрессорная станция трубопровода "Запад-Восток" (ФОТО)

21 декабря 2018 18:22 (UTC+04:00)

Чжунвэйская газокомпрессорная станция центрального отрезка западного трехниточного участка трубопровода "Запад-Восток" была сегодня официально введена в эксплуатацию в городе Чжунвэй Нинся-Хуэйского АР (Северо-Западный Китай), передаёт Trend со ссылкой на Синьхуа.

Работа станции позволит более эффективно реагировать на пиковые нагрузки, обеспечивая бесперебойную работу систем теплоснабжения Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй в зимний период.

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