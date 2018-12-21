В первой половине 2018 года доля цифровой экономики в ВВП КНР составила 38.2%

По сообщению специалиста Исследовательского института информации и телекоммуникации Китая при Министерстве промышленности и информационных технологий КНР19 декабря, по предварительным расчетам, объем цифровой экономики Китая в первой половине 2018 года составлял 16 триллиона юаней, доля в ВВП – 38,2 процента.

19 декабря в Пекине Исследовательский институт информации и телекоммуникации Китая провел Заседание по заслушиванию докладов о глубоких наблюдениях ICT-2019. В 2017 году объем цифровой экономики КНР составлял 27,2 триллиона юаней, доля в ВВП – 32,9 процента, этот прогноз также был сделан данным Институтом.

Цифровая экономика включает в себя цифровую индустриализацию и промышленную цифровизацию. По словам директора исследовательского отдела политики и экономики Института информации и телекоммуникации Китая Лу Чуньцуна, цифровая индустриализация является передовой силой в развитии цифровой экономики, в первой половине 2018 года масштаб цифровой индустриализации достиг 3,15 триллиона юаней, что на 14,9 процента больше по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году, доля в ВВП – 7,5 процента. В промышленной цифровизации наблюдается тенденция роста, объем составляет 12,85 триллиона юаней, доля в ВВП – 30,7 процента.

В тот же день Институт информации и телекоммуникации Китая опубликовал «Доклад о развитии цифровой экономики в странах «Группы 20». Согласно этому документу, по степени развития цифровой экономики государства разделились на три группы, США заняли передовое положение. За ними следуют Китай, Япония, Германия, Великобритания, Франция и Республика Корея, в третьей группе находятся Индия, Бразилия, Канада, Италия, Мексика, Россия, Австралия, Индонезия и ЮАР.

Лу Чуньцун отметил, что в развитии цифровой экономики в Китае все еще существуют проблемы несбалансированности и недостаточности. С точки зрения трехсекторной модели экономики, степень цифровизации в сфере услуг самая высокая, а в промышленности и сельском хозяйстве по-прежнему отмечается большое пространство для развития.

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