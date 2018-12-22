СМИ: Китай вывел на орбиту первый экспериментальный спутник связи нового проекта

Успешный запуск экспериментального спутника связи в рамках проекта "Хунъюнь" состоялся в Китае. Об этом сообщило в субботу информационное агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"22 декабря в 7:51 по местному времени (02:51 мск) с космодрома Цзюцюань в Северо-Западном Китае состоялся успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-11", который вывел на заданную орбиту экспериментальный спутник связи в рамках проекта "Хунъюнь", - сообщает информагентство.

Как отмечается в сообщении, "данный космический аппарат станет первым в создаваемой Китаем национальной низкоорбитальной системе спутниковой связи "Хунъюнь".

Разработчик космического аппарата - Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) - планирует запустить до конца 2022 года 60 аппаратов "Хунъюнь", а затем к ним будет добавлено еще 200 меньших по размеру аппаратов для формирования системы с глобальным покрытием.

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