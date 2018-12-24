В Китае прогнозируют снижение темпов роста ВВП страны

24 декабря 2018 09:51 (UTC+04:00)

Темпы роста ВВП КНР в 2019 году могут сократиться до 6,3%, говорится в ежегодном докладе академии общественных наук Китая (АОН КНР), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В начале 2018 года мировая экономика продолжала демонстрировать признаки восстановления, цены на основные товары вновь стали расти, глобальная инфляция демонстрировала относительную стабильность. Учитывая новые тенденции, по предварительному прогнозу рост экономики КНР по итогам 2018 года составит около 6,6%", - говорится в докладе.

Сообщается, что "ситуация в мире в 2019 году еще более неопределенная, и, по предварительным прогнозам, темпы роста ВВП Китая замедлятся на 0,3 процентных пункта и составят 6,3%".

Однако, отметили аналитики АОН КНР, даже с показателями роста ВВП в 6,3% вклад Китая в развитие мировой экономики все еще останется одним из наиболее значительных, "жесткой посадки" экономики КНР не ожидается.

Власти страны установили планку роста ВВП в этом году на уровне около 6,5%. По итогам 2017 года темпы роста ВВП Китая ускорились до 6,9% против 6,7% в 2016 году, оказавшись лучше официального прогноза в 6,5%.

Неделей ранее официальный представитель государственного статистического бюро Китая Мао Шэнъюн сообщил, что экономика Китая демонстрировала хорошие и устойчивые показатели на протяжении всего 2018 года, несмотря на торговые трения и противоречия с США, поэтому власти не видят причин беспокоиться, что установленная в марте цель по росту ВВП страны на 6,5% не будет достигнута.

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