На угольной шахте в Китае погибли пять человек

29 декабря 2018 08:33 (UTC+04:00)

Авария на угольной шахте на востоке Китая унесла жизни пяти горняков, еще один остается заблокированным под землей. как передаёт Trend со ссылкой на агентство "Синьхуа", инцидент произошел в пятницу на одном из угледобывающих предприятий в городе Лунъянь (восточная провинция Фуцзянь).

На момент аварии в забое находились девять человек. К настоящему моменту подтверждена гибель пятерых, один пострадал, еще двое горняков были подняты на поверхность без каких-либо травм.

Спасатели продолжают поиск пропавшего горняка. О причинах аварии, а также что конкретно произошло в забое, информации не поступало.

Сообщается, что директор предприятия задержан. Начато расследование инцидента.

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