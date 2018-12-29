На угольной шахте в Китае погибли пять человек

Авария на угольной шахте на востоке Китая унесла жизни пяти горняков, еще один остается заблокированным под землей. как передаёт Trend со ссылкой на агентство "Синьхуа", инцидент произошел в пятницу на одном из угледобывающих предприятий в городе Лунъянь (восточная провинция Фуцзянь).

На момент аварии в забое находились девять человек. К настоящему моменту подтверждена гибель пятерых, один пострадал, еще двое горняков были подняты на поверхность без каких-либо травм.

Спасатели продолжают поиск пропавшего горняка. О причинах аварии, а также что конкретно произошло в забое, информации не поступало.

Сообщается, что директор предприятия задержан. Начато расследование инцидента.

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