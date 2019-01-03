Еще пять китайских городов ввели 144-часовой безвизовый транзит для граждан РФ и еще 52 стран

3 января 2019 13:36 (UTC+04:00)

С первого января 2019 года для граждан РФ и еще 52 стран начал действовать 144-часовой безвизовый транзит в пяти китайских городах - Циндао (провинция Шаньдун), Сямэнь (провинция Фуцзянь), Ухань (провинция Хубэй), Чэнду (провинция Сычуань) и Куньмин (провинция Юньнань). Об этом передает Trend со ссылкой на агентство Синьхуа.

Государственное управление КНР по делам иммиграции назвало нововведение "оптимизацией действующего режима безвизового транзита", в соответствии с которым, во-первых, срок безвизового пребывания иностранных граждан в соответствующих городах увеличился с 72 до 144 часов, во-вторых, стало больше пунктов пропуска. В частности, следующие транзитом через Китай пассажиры могут в указанном порядке оформить въезд/выезд в воздушных и морских пунктах пропуска городов Сямэнь и Циндао, а также в воздушных пунктах пропуска городов Ухань, Чэнду и Куньмин.

Граждане 53 стран, включая Россию, США, Австрию, Бельгию, Чехию, Данию, Францию и Германию, имеющие на руках действительный международный проездной документ, билеты на следующий рейс в третьи страны или районы, в течение 144 часов не обязаны оформлять китайскую визу.

В том числе, прибывающие в город Циндао транзитные пассажиры также смогут передвигаться по всей территории провинции Шаньдун, сообщил заместитель главы Управления общественной безопасности провинции Шаньдун Ли Чжуцюнь.

С 2013 года Госсовет КНР утвердил 72-часовой безвизовый транзит для соответствующих международных путешественников, следующих через 18 городов Китая, а затем продлил безвизовый срок пребывания транзитных пассажиров до 144 часов в регионах Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и Цзянсу-Чжэцзян-Шанхай, а также городах Шэньян и Далянь (провинция Ляонин).

Согласно статистике, Китай ежегодно посещают около 43 миллионов иностранцев.

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