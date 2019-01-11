Китай приветствует зарубежные инвестиции в сфере автомобилестроения -- минкоммерции

Китай приветствует инвестиции зарубежных компаний и использование ими тех возможностей, которые создает национальный автомобильный рынок. Об этом сегодня на ведомственной пресс-конференции заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, передает Trend со ссылкой на Синьхуа.

Гао Фэн указал, что в Китае существует огромный спрос как на автомобили на новых источниках энергии, так и на иную продукцию автомобилестроения. Национальный рынок Китая в этом отношении выходит на новый этап, который связан с диверсифицированным спросом и ориентацией покупателей на качество.

Комментируя недавнее начало строительства первого зарубежного завода компании Tesla в Шанхае, Гао Фэн отметил, что это предприятие окажет благоприятное воздействие на развитие сектора автомобилей на новых источниках энергии Китая, будет стимулировать промышленную модернизацию и создаст больший выбор для китайских потребителей.

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