Китай опроверг данные об отмене предварительных торговых переговоров с США

Официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн назвал несоответствующими действительности сообщения СМИ о якобы отмене подготовительных торговых переговоров с США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь и заместитель министра финансов Ляо Мин планировали провести встречу с представителями США на этой неделе, чтобы подготовить почву для встречи 30 или 31 января в Вашингтоне с участием вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Но, согласно источникам, чиновники США отменили встречу с Ван Шоувэнем и Ляо Мином из-за недостатка прогресса по двум вопросам.