Китай опроверг данные об отмене предварительных торговых переговоров с США

Официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн назвал несоответствующими действительности сообщения СМИ о якобы отмене подготовительных торговых переговоров с США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь и заместитель министра финансов Ляо Мин планировали провести встречу с представителями США на этой неделе, чтобы подготовить почву для встречи 30 или 31 января в Вашингтоне с участием вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.
Но, согласно источникам, чиновники США отменили встречу с Ван Шоувэнем и Ляо Мином из-за недостатка прогресса по двум вопросам.
"Что касается сообщений об отмене консультаций между Китаем и США по торгово-экономическими вопросам, то они не соответствуют действительности", - заявил на брифинге Гао Фэн.
Он отметил, что на самом деле рабочие группы двух сторон постоянно поддерживают тесный контакт.
"В начале января в Пекине в ходе консультаций стороны в полной мере обменялись информацией. На этой основе пройдет очередной раунд переговоров на высоком уровне", - сказал Гао Фэн. Представитель торгового ведомства Китая добавил, что основным фокусом консультаций станет реализация консенсуса, достигнутого руководителями двух стран.
Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.
Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Американский президент Дональд Трамп в свою очередь согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.
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