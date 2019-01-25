Ван Цишань призвал к созданию глобальной архитектуры для более достойного будущего всего человечества

Заместитель председателя КНР Ван Цишань сегодня в выступлении на Всемирном экономическом форуме-2019 призвал все страны работать совместно над формированием глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции в рамках стремления к созданию более достойного будущего для всего человечества, сообщает Trend со ссылкой на Синьхуа.

Ван Цишань подчеркнул, что важно уважать принцип национального суверенитета и воздерживаться от стремления к технологической гегемонии и вмешательства во внутренние дела других стран. Следует направлять усилия на отстаивание мультилатерализма и совместно формировать системы правил по использованию технологий и новые рамки международного сотрудничества, где упор делается на мире, безопасности, демократии, прозрачности, инклюзивности и взаимной выгоде, чтобы все люди могли извлекать пользу из технологических инноваций.

Новые технологии приносят с собой благоприятные возможности, но и создают риски и вызовы, отметил зампредседателя КНР. Всем странам следует стоять на защите безопасности всего человечества, совершенствовать условия для принятия решений и продвигать социальное благосостояние и стабильность. "Нам важно изучать возможности постадийного принятия соответствующих правил и стандартов. При этом следует оставлять широкое пространство для распространения и применения научных открытий и технологических инноваций".

Ван Цишань заявил, что следует создать условия для обеспечения баланса между интересами всех стран, в особенности интересов стран с нарождающимися рынками и развивающихся стран. "Никто не может требовать, чтобы весь мир уделял внимание лишь проблемам безопасности и следовал стандартам, которые выдвигаются развитыми странами или отдельными странами".

Тема ВЭФ-2019 сформулирована как "Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции". В этом году здесь собралось свыше 3000 человек, в том числе 60 глав государств и глав правительств, 40 руководителей международных организаций и 1700 ведущих представителей мирового делового сообщества.

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