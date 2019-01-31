Китай продолжает увеличивать инвестиции в главные страны вдоль "Пояса и пути"

БАКУ /Trend/ - В будущем разница в инвестициях Китая в страны, расположенные вдоль «Одного пояса, одного пути», станет все более ощутимой, а также будет непрерывно увеличиваться размер китайского капитала в важных сферах и странах вдоль данного маршрута. Об этом, как передает Trend со ссылкой на «Жэньминь жибао», сообщает «Хуаньцюван».

Согласно официальным данным, китайские предприятия за прошлый год инвестировали 15,64 млрд долларов в нефинансовый сектор 56 государств-участников инициативы «Пояс и путь», что на 8,9 проц. выше по сравнению с предыдущим годом.

В «Докладе развития внешних инвестиций Китая-2018», опубликованном 29 января, прогнозируется, что Китай сохранит сравнительно высокие темпы роста объема инвестиций в страны «Пояса и пути» и диверсифицирует сферы сотрудничества с этими странами. Кроме электроэнергетики, транспорта, нефти, нефтехимии, строительства и других традиционных сфер, объем инвестиций увеличится и в таких областях, как аренда, коммерческое обслуживание, оптовая и розничная торговля, передача информации и т. д.

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