Новый раунд торговых переговоров КНР и США на высоком уровне стартовал в Вашингтоне

КНР и США в среду утром начали новый раунд торговых переговоров на высоком уровне для обсуждения существующих вопросов в экономике и торговле, передает Trend со ссылкой на Синьхуа.

Двухдневные переговоры должны стать важным шагом по реализации консенсуса, достигнутого председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом 1 декабря 2018 года во время рабочего ужина в Буэнос-Айресе.

Главы двух стран пришли к единому мнению, что переговорщики должны стараться достичь взаимовыгодного соглашения в течение 90 дней, чтобы положить конец торговым трениям двух государств.

Переговоры начались вскоре после 9:00 утра по местному времени (14:00 по Гринвичу) в административном здании Эйзенхауэра -- части комплекса Белого дома. Перед переговорами состоялась краткая сессия, открытая для прессы.

Все дискуссии и консультации, которые, согласно плану, продолжатся до второй половины дня четверга, пройдут за закрытыми дверями.

В делегацию Китая, возглавляемую вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, входят высокопоставленные правительственные чиновники, ответственные за ключевые сектора китайской экономики.

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