Студенты обманули Apple почти на миллион долларов

Служба таможенного и пограничного контроля США раскрыла схему, за счет которой двум студентам из Китая удалось обмануть компанию Apple на 900 тысяч долларов, сообщает портал NPR, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

С апреля 2017 года по март 2018 студенты из Портленда Янян Чжоу и Цюань Цзянь отнесли в сервисные центры Apple 3059 поддельных смартфонов iPhone, которые они получали от родственников и друзей в Китае. Гаджеты присылали на разные адреса, затем мошенники сдавали их в ремонт, пользуясь вымышленными именами.

Примерно в половине случаев подделку заменяли на новый оригинальный смартфон. Их студенты продавали в Китай. Всего им удалось сбыть 1493 телефона, еще 1576 попыток обмена были отклонены сервисными центрами.

Отмечается, что таможенники вышли на след мошенников после того, как на их имена пришло шесть посылок с подделками подряд. При обыске в их квартире нашли более 300 гаджетов.

Одного из студентов обвинили в торговле контрафактом и мошенничестве, второго – в предоставлении ложных данных в экспортной декларации. При даче показаний обвиняемые отрицали вину.

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