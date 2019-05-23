В Китае заявили, что не приемлют неравноправного торгового соглашения с США

Китай не приемлет никакого неравноправного торгового соглашения с США, заявил министр иностранных дел КНР Ван И, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Если США захотят проводить консультации по торгово-экономическим вопросам на неравноправной основе, китайская сторона, конечно же, этого не приемлет. Никакого неравноправного соглашения не будет, и оно никогда не будет одобрено", - заявил Ван И журналистам на полях министерской встречи ШОС в Бишкеке.

Заявление министра приводится на сайте МИД КНР.

Он добавил, что если США хотят равноправных консультаций, то "двери" Китая для этого открыты.

"Если США выберут метод оказания давления, то китайская сторона будет биться до последнего", - подчеркнул Ван И.

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