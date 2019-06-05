В Китае создадут Национальный парк тропических лесов

Власти южной китайской провинции Хайнань готовятся в этом месяце представить проект создания на острове Национального парка тропических лесов. Как сообщает агентство "Синьхуа", парк станет частью программы центральных властей по превращению Хайнаня в "национальную экологичную и цивилизованную пилотную зону", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Для реализации этих планов местной администрации придется предпринять большие усилия в области защиты окружающей среды. Предполагается, что к 2035 году качество окружающей среды и эффективность использования ресурсов достигнут на Хайнане мирового уровня.

Местные власти поставили задачу к 2020 году обеспечить хорошее качество воздуха, сохранить покрытие территории провинции лесами на уровне 62%, а также избавить от загрязнения до 95% все основные реки и озера на острове.

"План содержит конкретные целевые показатели качества воздуха, моря, рек и лесов, чтобы гарантировать улучшение состояния окружающей среды на Хайнане", - приводит агентство слова профессора из Хайнаньского университета Гэ Чэнцзюня.

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