Сотни протестующих блокируют главные улицы Гонконга и здание правительства

17 июня 2019 06:30 (UTC+04:00)

Сотни протестующих по-прежнему продолжают блокировать главные улицы Гонконга и здание правительства, несмотря на публичные извинения главы администрации Кэрри Лэм из-за ситуации с рассмотрением поправки к закону об экстрадиции, сообщает газета South China Morning Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В субботу Лэм объявила о приостановке рассмотрения поправки к закону об экстрадиции, которая в случае одобрения позволит Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Центральные власти КНР выразили поддержку, понимание и уважение решению правительства Гонконга.

В воскресенье около двух миллионов противников законопроекта вновь вышли на акцию протеста с требованием полностью отказаться от пересмотра закона, а также потребовали извинений от главы администрации за действия правительства. Спустя шесть часов после начала демонстрации Лэм принесла публичные извинения в форме письменного заявления правительства.

"Сотни протестующих утром продолжат блокировать доступ к главным дорогам города и штаб-квартире правительства. Полиция призывает демонстрантов освободить дороги и убрать баррикады", - пишет газета. Сотрудники полиции подчеркивают, что это призыв, а не требование, и просят протестующих вернуться на тротуары, так как горожане используют эти дороги, чтобы добраться до работы и учебных заведений.

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