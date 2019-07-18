Последствия сильных дождей в Китае затронули более 540 тыс. человек

18 июля 2019 15:46 (UTC+04:00)

Последствия сильных ливней, которые с начала месяца обрушились на ряд районов восточной китайской провинции Фуцзянь, затронули свыше 540 тыс. человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Проливные дожди с 3 июня обрушились на 27 уездов и городов провинции. Удар стихии нарушил жизнь порядка 544 тыс. местных жителей. Наводнениями было разрушено свыше 1,2 тыс. жилых строений, затоплены сельхозугодия на площади порядка 48 тыс. гектаров. Власти были вынуждены эвакуировать в безопасные районы 82,3 тыс. жителей.

В наиболее пострадавших районах стихия нанесла ущерб объектам инфраструктуры, таким как мосты, электростанции и линии связи. Серьезно затруднено транспортное сообщение в некоторых районах провинции из-за размытых дорог. Прямой экономический ущерб в настоящее время оценивается властями провинции примерно в 6,2 млрд юаней (порядка $901 млн).

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