В аэропорту Гонконга отменили более 300 рейсов из-за акций протеста - СМИ

Свыше 300 авиарейсов отменены во вторник в международном аэропорту Гонконга, который работает с перебоями из-за массовых акций протеста. Об этом сообщила газета South China Morning Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В понедельник в залах скопились тысячи демонстрантов, вынудив администрацию аэропорта отменить все вылетающие вечерние рейсы. Планировалось нормализовать работу во вторник утром, однако сделать это пока не удалось.

В частности, десятки рейсов отменила крупнейшая местная авиакомпания Cathay Pacific. Стоимость ее акций на Гонконгской фондовой бирже во вторник упала на 4,3%. Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, самолет "Аэрофлота" из Москвы прибыл по расписанию и сейчас готовится к обратному рейсу.

Акция протеста в зале прилета началась в пятницу и должна была продлиться три дня. Однако ее участники решили в понедельник провести еще более массовый сбор в международном аэропорту и блокировать его работу после сообщений о том, что полицейский случайно выбил глаз активистке, выстрелив из травматического оружия в ходе операций по разгону митингующих.

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.

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