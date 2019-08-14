В Пекине сравнили с терроризмом захват двух жителей Китая в аэропорту Гонконга

Центральное правительство КНР решительно осудило действия демонстрантов в аэропорту Гонконга, которые захватили двух жителей материковой части Китая, включая журналиста, подвергли их избиениям и унижениям. Такие действия "схожи с терроризмом", заявила в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Сюй Луин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Радикальные протестующие полностью переступили за черту закона, морали и гуманности", - приводит ее слова газета South China Morning Post. Представитель ведомства указала, что такие действия "сопоставимы с насилием, совершаемым террористами".

Во вторник вечером группы демонстрантов в аэропорту Гонконга захватили двух человек, обвиняя их в принадлежности к "агентам материкового Китая".

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