Китаец тридцать лет жил с десятисантиметровым червем в мозге

23 августа 2019 12:22 (UTC+04:00)

Житель китайской провинции Цзянси 30 лет прожил с десятисантиметровым червем в головном мозге, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Головные боли начали мучить мужчину еще в 1989 году (на тот момент ему было 29 лет). Тогда же у него случился первый приступ эпилепсии: во время карточной игры внезапно затряслись руки и ноги, изо рта пошла пена, и он потерял сознание.
С тех пор его здоровье не улучшалось. Мужчина ходил по врачам, принимал назначенные лекарства, однако они не приносили никакого облегчения.
Лишь в июле этого года его направили на МРТ, которое и показало наличие в мозге червя. Пациента прооперировали и извлекли паразита. По словам медиков, червь мог попасть в организм мужчины, когда он пил воду из источника.

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