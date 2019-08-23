Китаец тридцать лет жил с десятисантиметровым червем в мозге

Житель китайской провинции Цзянси 30 лет прожил с десятисантиметровым червем в головном мозге, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Головные боли начали мучить мужчину еще в 1989 году (на тот момент ему было 29 лет). Тогда же у него случился первый приступ эпилепсии: во время карточной игры внезапно затряслись руки и ноги, изо рта пошла пена, и он потерял сознание.

С тех пор его здоровье не улучшалось. Мужчина ходил по врачам, принимал назначенные лекарства, однако они не приносили никакого облегчения.

Лишь в июле этого года его направили на МРТ, которое и показало наличие в мозге червя. Пациента прооперировали и извлекли паразита. По словам медиков, червь мог попасть в организм мужчины, когда он пил воду из источника.

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