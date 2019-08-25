Полиция Гонконга впервые применила огнестрельное оружие в ходе разгона демонстрантов

25 августа 2019 19:21 (UTC+04:00)

Полиция Гонконга в воскресенье вечером впервые как минимум один раз была вынуждена применить огнестрельное оружие в ходе разгона групп демонстрантов в районе Цуен Ван в материковой части города. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, передает агентство France Presse.

"Мой коллега только что произвел выстрел из пистолета", - сообщил журналистам представитель правоохранительных органов Гонконга. При этом о пострадавших пока не сообщается.

Ранее местное телевидение сообщило о применении спецмашин с водометами для разгона акций протеста. В зону беспорядков были выдвинуты два модифицированных грузовика Mercedes-Benz, каждый из которых оснащен 15 водяными пушками. Одна из машин выбросила мощную струю воды для расчистки баррикад, сооруженных митингующими на проезжей части.

В воскресенье часть митингующих вышла за пределы согласованного с властями маршрута митинга и начала провоцировать беспорядки: блокировать улицы, возводить баррикады, вооружаться кирпичами и бамбуковыми палками. Стражи порядка применили для разгона толпы слезоточивый газ, однако демонстранты продолжали "держать оборону" и кидать в сторону полицейских бутылки с зажигательной смесью. К этому часу основная масса протестующих стала разъезжаться по домам.

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