Си Цзиньпин распорядился усилить безопасность в сетевом пространстве Китая

16 сентября 2019 08:43 (UTC+04:00)

Председатель КНР Си Цзиньпин указал на необходимость усиления национальной сетевой безопасности, активного применения законодательных норм и повышения уровня самосознания у китайского населения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в понедельник агентство Синьхуа.

"Необходимо укреплять сетевую безопасность, содействовать развитию единой системы управления на основе законодательства, - подчеркнул китайский лидер, выступая в связи с проводимой в Китае недельной кампанией по обеспечению надежного интернета. - Следует активно использовать юридические стандарты и нормы, привлекая новые технологии".

По словам Си Цзиньпина, особое внимание компетентные органы КНР должны уделять повышению осведомленности жителей, параллельно содействуя инновационным процессам, внедрению новейших технологий в различные отрасли производства. "Необходимо добиться, чтобы сетевое пространство было под контролем и в то же время инновационным, открытым", - подытожил Си Цзиньпин.

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