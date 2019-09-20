Народный банк Китая понизил основную ставку LPR до 4,20%

20 сентября 2019 08:49 (UTC+04:00)

Народный банк Китая (Центробанк) в пятницу снизил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate), которая в прошлом месяце стала новым бенчмарком кредитования, свидетельствуют обнародованные в пятницу на сайте регулятора данные, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Новая годовая LPR в пятницу была установлена на уровне 4,20%, что на 5 базисных пунктов ниже предыдущей 4,25%. Эксперты ожидали дальнейшее снижение ставки и показатель совпал с прогнозами.

В свою очередь, новая пятилетняя LPR составила 4,85%, сохранившись на уровне августа, при том что аналитики прогнозировали ее понижение до 4,80%.

Народный банк Китая в конце августа объявил о реформе ключевой процентной ставки, чтобы помочь снизить затраты по займам для компаний и поддержать экономику, рост которой замедляется из-за торговой войны с США.

В рамках реформы процентных ставок регулятор изменил ставку-ориентир для кредитов, выдаваемых банками. Теперь банки должны будут использовать LPR в качестве ориентира для расчета плавающих кредитных ставок, а не базовую банковскую кредитную ставку Народного банка Китая.

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