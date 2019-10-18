Рост ВВП Китая за первые три квартала 2019 года составил 6,2%

18 октября 2019 06:52 (UTC+04:00)

Рост ВВП Китая по итогам третьего квартала 2019 года составил 6,0% в годовом выражении, за первые три квартала этого года китайская экономика выросла на 6,2%, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро Китая, передает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

"Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении за первые три квартала 2019 года составил 69,779 триллиона юаней (около 9,8 триллиона долларов), рост в годовом выражении – 6,2%", - говорится в распространенном докладе.

При этом темпы роста экономики в третьем квартале замедлились до 6,0%, показатели оказались хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали рост ВВП на уровне 6,1%. Показатель июля-сентября стал самым низким квартальным показателем за всю 27-летнюю историю наблюдений.
Власти Китая установили планку роста ВВП в 2019 году на уровне около 6% - 6,5%.

В 2018 году темпы роста китайской экономики замедлились до минимума с 1990 года - 6,6%. Тем не менее Китай сохранил статус второй крупнейшей экономики мира с общим объемом 90,03 триллиона юаней (около 3,18 триллиона долларов).

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогнозы по росту ВВП Китая на текущий и следующий год на 0,1 и 0,2 процентного пункта - до 6,1% и 5,8% соответственно. Помимо влияния торговой войны с США, фонд связывает ухудшение прогнозов по Китаю с тем, что "его экономика движется к более устойчивым темпам роста в среднесрочной перспективе".

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