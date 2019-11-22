В Китае заявили, что не будут затмевать США, а лишь намерены занять "должное место в мире"

Китай не стремится стать самой доминирующей державой в мире вместо США и лишь хочет занять достойное место на международной арене. Об этом заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не готовимся занять чье-либо место и всего лишь стремимся вернуть причитающуюся нам достойную позицию", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

По словам Си Цзиньпина, Китай "никогда не вернется в полуколониальное и полуфеодальное прошлое".

"Китайская мечта - это помыслы о великом возрождении нашей нации и ни в коем случае не "гегемонистская мечта", - подытожил он.

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